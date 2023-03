¿Frente Nacional por la Familia Aguascalientes en contra de políticas de violencia de género?

Frente Nacional por la Familia Aguascalientes asegura que desde la legislatura se están haciendo leyes sin tomar en cuenta a la familia, pues por el contrario, señalan que se están impulsando iniciativas para castigar a quienes piensan y actúan distinto.

Invitaron a los diputados a realizar leyes no solamente de ideología feminista, sino leyes que velen por todos.

“Nos gustaría hacer saber a las legisladoras que llegaron al cargo por el voto de todos los aguascalentenses no solo de las feministas, por lo tanto queremos iniciativas que velen por todos, no solo por una ideología feminista, su cargo se lo deben al voto de los ciudadanos y se debe legislar con justicia para todos y no solo a lo que parece una grupo feminista que estructura con sofismas y eufemismos un Estado en contra de los varones, la visión de un legislador debe ser justa. Por decir algunos ejemplos Violencia Vicaria, 3 de 3, entre otras”, destacó Castro Chávez.