Sin definir el aumento o no de la tarifa del transporte público

La diputada Mayra Torres, presidenta de la Comisión de Transporte Público de la LXV Legislatura del Congreso de Aguascalientes, informó que aún no se define si habrá un aumento a la tarifa del transporte público. El plazo para que el Consejo Consultivo del Transporte Público autorice o no incrementos al servicio en todas las modalidades es este viernes 31 de marzo, sin embargo, la diputada consideró que no es oportuno un aumento más.

“Yo diría que no, porque siempre me voy a poner del lado del ciudadano pero si veo los análisis y veo que son coherentes y necesarios, entonces tendremos que entrar en la dinámica pero yo de entrada diría que no”. Diputada Mayra Torres

En cuanto a las tarifas en taxis durante temporada de Feria, opinó que no haría falta un reajuste, esperando que este año haya muchas mejoras al servicio, como la ampliación de ubicaciones para tomar taxis seguros.

“Creo que el año pasado nos fue muy bien con las tarifas que teníamos, nos fue muy bien con la organización y coordinación con Movilidad y yo esperaría que este año fuera la misma con muchas mejoras”. Diputada Mayra Torres

