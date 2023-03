Congreso del Estado abiertos a escuchar a Veolia

El Congreso del Estado recibió la solicitud de la empresa Veolia para prorrogar la concesión del servicio de Agua Potable y alcantarillado del Municipio de Aguascalientes.

En este sentido, la diputada Juanis Martínez, señaló que desde el Congreso se analizará la solicitud de una manera “neutral”, sin tomar partido por nadie.

“Nosotros estamos con la responsabilidad de hacer una análisis de manera neutral, no es tanto en qué sentido vaya la mayoría, sino sí requiere un tema de mucho análisis muy importante. Estamos dispuestos a emitir opiniones para bien o para mal”.

Consideró que el servicio del vital líquido en el municipio por parte de Veolia “ha dejado mucho que desear”.

“Hay colonias en donde definitivamente no tienen ni una gota de agua, a mí que me toca andar en el Oriente son zonas altas den donde la presión del agua no llega, las familias batallan bastante y se la tandean pero definitivamente ha dejado mucho que desear Veolia”.