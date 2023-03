Acoso sexual en escuelas no cesa y el sindicato protege a los docentes agresores

Los casos de acoso y violencia sexual dentro de las instituciones de educación siempre han existido, pero hoy en día han ido en aumento. Por una parte, el Observatorio de Violencia Social y de Género Aguascalientes (OVSGA) asegura que esto es así debido a que cada vez la cultura de denuncia se ha vuelto más visible para las víctimas, sin embargo, existe un gran miedo por parte de las denunciantes porque lamentablemente los agresores gozan de una impunidad, pues muchos de ellos están sindicalizados.

Según Violeta Sabas, directora del OVSGA, sostuvo que en 8 de cada 10 casos se trata de docentes o directores los que se encargan de hostigar tanto a las alumnas, profesoras y demás mujeres que laboran dentro de la institución. Asegura que anteriormente esta problemática se daba más en instituciones de educación media superior o superior, propiamente en bachilleratos y universidades; en cambio, actualmente también la comunidad escolar femenil de secundarias, primaria, incluso kínderes se han visto sumamente afectadas por el contexto de impunidad que se vive.

En este contexto, en la Escuela Secundaria Técnica No. 38 “Mario Aguilera Dorantes”, profesoras de la institución denunciaron ante el Instituto de Educación de Aguascalientes, varios casos de acoso y violencia sexual hacia las alumnas y las propias docentes, sin embargo, nunca hubo una respuesta.

Según la maestra, básicamente el camino que se siguió fue a partir del Instituto de Educación después a Comisión de Derechos Humanos y por último al Ministerio Público. Lo que se busca es la exigencia para todas las instancias a las que se ha llevado la queja para que le den seguimiento al caso y evitar que amedrentadores y violentadores estén en puestos educativos en contacto con docentes con estudiantes o que tengan puestos de poder.

“El Instituto de Educación no va a dar ningún tipo de sanción hasta que la Fiscalía genere un dictamen… Sabemos que no sólo son docentes y no sólo son alumnas, también son madres de familia; hay incidentes que no se han hecho del conocimiento público, porque somos las docentes y las estudiantes las que estamos en constante contacto con el profesor, pero también hay madres de familia que tienen quejas, pues bastante delicadas”.

Dolores Zavala Soto