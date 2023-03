Inclusión de la sociedad civil, el principal obstáculo de los partidos de oposición

El mayor de los obstáculos que tendrá que lidiar la coalición PAN, PRI y PRD es el de integrar a la sociedad civil, aseguró el diputado perredista Emanuelle Sánchez Nájera.

“En Aguascalientes debe de haber una inclusión mucho mayor pero no sólo en el tema de los partidos políticos, sino cómo se va a incluir gente de la sociedad civil, que me parece ese es el mayor de los obstáculo la que va a tener que lidiar esta coalición, entender que si no somos portavoces e incluyentes con toda la sociedad civil que está inconforme tampoco vamos a llegar a buen puerto”.

Emanuelle Sánchez Nájera // Diputado del Congreso de Aguascalientes