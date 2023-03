Plan B de la Reforma Electoral es un capricho político, dice el Dr. César Iván Astudillo

Los procesos en contra del “Plan B” continúan y en esta ocasión el Dr. César Iván Astudillo, investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, adscrito al área de Derecho Electoral y coordinador de la misma, ofreció una conferencia magistral sobre las implicaciones de la Reforma Electoral en lo local.

Previo a la conferencia, el Dr. señaló que todos los estados del país se verán afectados principalmente por el tiempo de espera antes de que el Instituto Nacional Electoral (INE) pueda implementar la reforma, “lo que ocasionará que estemos muy cerca del proceso electoral, y vayamos muy apresurados en hacer los cambios que se requieren”.

Del mismo modo, aseguró que muchas áreas quedarán muy “flaquitas”, en el sentido de que se despedirá a mucho personal, aumentando el trabajo al triple y con la incertidumbre de cometer posibles errores.

“Todo puede ser más improvisado y realmente esto no tiene sentido, las elecciones las hemos hecho siempre bien y me parece que no había necesidad de entrarle a esto; esto se entiende más bien como un capricho político que pone en riesgo más cosas de la que subsana”.