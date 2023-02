Dueño de leona que atacó a mujer no se ha hecho responsable de gastos médicos de la víctima

El dueño de la leona que atacó a una mujer el pasado martes no se ha hecho responsable de los gastos médicos, esto pese a que a través de un comunicado, señaló que no dejaría en el desamparo a la mujer y se haría responsable de todo.

“Yo pido que se haga responsable el señor porque no es justo que tenga un animal así tan grande, ese animal es muy peligroso, entonces así como atacó a mi mamá puede atacar a otra persona, se puede escapar otra vez y pues justicia porque ahorita el señor ya salió de la cárcel donde estaba detenido y no es justo”

Las hijas de la víctima identificada como Lidia Hernández, de 39 años de edad, han tenido que pedir prestado para solventar los gastos.

Y es que el dueño de la leona de nombre Salomé les ofreció 10 mil pesos cuando la cuenta del hospital ya asciende a más de 160 mil pesos.

“Nos había dicho que fuéramos a firmar a la fiscalía, pero que él nos daba ahorita 10 mil pesos, eso fue ese día que mi mamá tuvo el accidente, pero 10 mil pesos no es nada, porque ahorita nos piden mucho dinero, ahorita tenemos muchas recetas y no tenemos dinero para comprárselas, por eso a mi mamá no le pueden hacer nada por falta del medicamento"

Gloria Guadalupe Hernández // hija