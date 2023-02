Fiscalía sostiene el caso de Cynthia Nataly como un suicidio.

A un mes de la muerte violenta de Cynthia Nataly “N”, de 38 años, ocurrida el pasado 24 de enero, caso que la Fiscalía del Estado determinó como un suicidio; el fiscal general del estado, Jesús Figueroa Ortega, sostuvo que “se tiene toda la evidencia científica” para catalogarlo como una auto privación de la vida.

“La información la estamos obteniendo de manera científica, no estamos inventando testigos, no estamos inventando cámaras que son al final de cuentas los sustentos jurídicos que nos llevan a determinar. En ese video vimos que la víctima llevaba un objeto de su propiedad y ya se iba haciendo el primer nudo, hay que recordar que fueron dos nudos los que se le detectaron en su cuerpo, no es cierto que estaba maniatada, no es cierto que tenía golpes ”, recalcó Figueroa Ortega.