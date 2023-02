Hidrocálidos salen a votar por la nueva reina de la Feria Nacional de San Marcos 2023

Aguascalentenses se mostraron conformes con el proceso para elegir a la reina de la Feria Nacional de San Marcos.

El proceso fue sencillo, en una urna electrónica de ciudadano emitía su voto por alguna de las tres candidatas y su voto salía impreso, mismo que quedaba en la urna para el conteo final.

“Es un poquito volver a lo antes, cuando era más bonito elegir a la reina y no el clásico dedazo que se acostumbraba”, sostuvo Gustavo Muñoz.

Este sábado y domingo las casillas instaladas en el centro de la ciudad y plazas comerciales mostraban afluencia de gente.

“Se me hace que es novedoso y me gusta que incluyan a la sociedad para que se elija a la reina, este me gusta más, es como lo hacían antes o más parecido a como lo hacían antes”