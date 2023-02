Nace nuevo Lord en Aguascalientes: Abogado se molesta por ser infraccionado e insulta a policía

En un vídeo que se encuentra en redes sociales se puede ver el momento en el que una persona comienza a grabar a un elemento de la policía vial cuando éste le estaba levantando una infracción por estar mal estacionado frente a las instalaciones del palenque de la Feria, en el centro de la ciudad de Aguascalientes.

En el video se aprecia el momento en el que la persona que dice ser abogado está grabando al elemento de la policía y comienza a hacer un intercambio de palabras con el oficial, la persona que graba el video en varias ocasiones trata de denigrar el elemento de la policía haciendo alusión a sus estudios universitarios y según él la cantidad de dinero que tiene y las conexiones políticas.

- "No más que no sabes ni con quién te...

- trae hasta alcohol.... ¿Y qué? ¿Me lo estás pagando?,No.

- Tu no tienes ni para eso, tú no tienes ni secundaria y luego ¿Qué quieres?, No tengo porque contestarle.

- No me contestes yo no hablo con los nacos yo soy VIP, te lo pedí de favor"

El elemento en todo momento mantiene la calma e inclusive esto aún cuando estaba intentando ser provocado por el supuesto abogado, quien incluso en el video menciona la universidad en la que presuntamente estudió y también un despacho de abogados donde dice laborar e indica que él puede estacionarse donde él quiera porque él es VIP.

- "Soy abogado, pertenezco al despacho Delfino Vargas, yo sí fui a la universidad Cuauhtémoc, si no se puede mañana meto un amparo, porque yo soy abogado, no soy gente con secundaria.

- Estoy creandole una infraccion está más estacionado.

- Me vale madres porque yo soy de escuelas privadas, me vale madres, yo soy VIP, ahorita le hablo a mi gobernadora"

Por este caso, el alcalde de la capital, Leonardo Montañez respaldó al elemento dejando en claro que quien mantuvo la calma y quien se comportó como un elemento digno de portar el uniforme de la policía de Aguascalientes fue su policía y lamentó la actitud del ciudadano e inclusive comentó que el elemento podría hacerse acreedor a un premio por su ejemplar comportamiento.

"El educado y la persona que mostró altura y se comportó como una persona no solamente como un servidor público sino como una persona civilizada, educada y digna de portar el uniforme fue el personal que le estaba llamando la atención por estar estacionado en un lugar donde no le correspondía, él fue quien demostró responsabilidad y la educación al portar ese uniforme". Leo Montañez//Presidente Municipal Aguascalientes

Sigue Leyendo:

Menor de 16 años encañona a conductor para despojarlo de su camioneta

Balean a dos sujetos en El Torito y mueren en el hospital