Lo mejor es que Lorena se quede en el IEA, asegura diputado

Luego de que Lorena Martínez Rodríguez anunciara su renuncia al PRI y ante los rumores de su posible salida del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), el diputado Raúl Silva Perezchica, presidente de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado, sostuvo que esta posibilidad traería afectaciones al instituto, por lo que sería mejor que la funcionara permaneciera en su puesto.

En caso de que Martínez Rodríguez decida dejar su cargo, el legislador comentó que el relevo no necesariamente tendrá que ser del PRI, sino que Gobierno del Estado deberá de colocar un buen perfil para continuar con las labores del instituto.

“Esos espacios de alguna manera fueron trabajados no solamente con partidos, sino con personas que estuvieron trabajando, perfiles y toda esa cuestión, entonces esa decisión es de Gobierno del Estado y no sé cómo lo estará trabajando, pero tengo entendido que no sólo se ve esa parte con partidos sino también los perfiles”.