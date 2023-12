Si hay un servidor que no nos sirve, para qué lo queremos: maestro ante posible salida de Lorena Martínez del IEA

Hace un par de días se logró conocer la noticia que Lorena Martínez renunció al PRI y hubo algunos rumores que también dejaría la titularidad del IEA, por lo cual el pedagogo Juan José González explica que, si hay un servidor público que no sirve, entonces para qué lo queremos en el cargo.

También señala que fue una falta de ética no haber repartido los libros de texto gratuitos durante el comienzo del ciclo escolar.

"Sí hay un servidor que no nos sirve, para qué lo queremos. Y parte de lo que empezamos a decir es que hay una falta de ética porque debieron de haber procedido en los primeros días para entregar los materiales. Hay falta de probidad porque no se nos dijo claramente qué es lo que estaba pasando. Entonces, si a mí me dieran a elegir, perdón, pero una persona que no me sirve, para qué la quiero".

Pedagogo Juan José González