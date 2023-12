¡Aguas con los “pacazos” al retirar tu caja de ahorro!

Algunas empresas reparten la caja de ahorro a sus trabajadores cuando está por concluir el año y tal como sucede con el aguinaldo, se debe tener bastante cuidado al momento de retirarlo de las sucursales bancarias, pues la gente puede ser víctima de asaltos o de los famosos “paqueros”.

El robo tipo “pacazo” se realiza de la siguiente manera:

“Llega la gente: ‘Traigo un cheque no lo puedo cambiar, es una cantidad mucho muy grande, no traigo la identificación, me apoya y le dejo en garantía aquí el dinero. Ayúdeme, apóyeme”

Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes.