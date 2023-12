Congreso de Aguascalientes aprueba despenalización del aborto

Esté miércoles, durante una sesión secreta, el Congreso del Estado de Aguascalientes avaló la despenalización del aborto, sentencia ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Se modificaron los artículos 101, 102 y partes del 103 del Código Penal del Estado, mismos que habían sido calificados como inconstitucionales por la Suprema Corte, por castigar con cárcel con entre 6 meses a tres años de prisión mujeres o personas gestantes que interrumpieran voluntariamente su embarazo y a quienes le asistieran para ello.

Las y los legisladores acordaron despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, como lo determina la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Al respecto, el diputado Emanuelle Sánchez Nájera, señaló que el mandato del órgano supremo no especificaba el periodo, por lo que las y los congresistas decidieron determinar el dictamen como se mencionó anteriormente.

“Esto era una obligación del Congreso, no había posibilidad de escoger; un diputado no puede decidir qué leyes y qué no leyes seguir, no lo hace un ciudadano, menos un diputado. Se le da cumplimiento ya a la sentencia y al mandato de la Corte, ha quedado aprobado, y lo que yo sostengo es que para nosotros lo que importaba era el fondo y no la forma”.

Emanuelle Sánchez Nájera, diputado