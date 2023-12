Aguascalientes no puede esperar más al gobierno federal en la declaratoria de emergencia por sequía

Aguascalientes no ha recibido respuesta por parte del gobierno federal sobre la petición de declaratoria de emergencia por sequía y no puede esperar más, señalo el titular de Desarrollo Rural y Agroempresarial, Isidoro Armendáriz.

"La planteamos, no se ha institucionalizado, pasa nosotros en la Sedrae internamente pues ya prácticamente con este presupuesto que vamos a destinar es prácticamente una declaración tacita de la sequía, nos falta que el gobierno de la República responda a este tema, que no ha dado respuesta, pese a que los diputados Paulo Martínez y Noe Mata hicieron planteamientos muy puntuales al interior del Congreso de la Unión y que no han tenido todavía respuesta y a pesar de que distintos Secretarios de Agricultura de los distintos gobiernos de los estados, al Secretario federal no hemos tenido un respuesta del Gobierno Federal"

Isidoro Armendáriz, titular de la Sedrae