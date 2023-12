Podría haber sanciones para quienes no actuaron en el caso de Nidia Adame

Nidia Adame fue víctima de feminicidio a principios de noviembre, luego de que su pareja le prendiera fuego frente a sus cuatro hijos. El Fiscal General del Estado, confirmó que ya había interpuesto una denuncia por amenazas desde el mes de agosto, pero dicha carpeta nunca progresó, pues “no ameritaba otorgar una orden de protección”.

Al respecto, la diputada Sanjuana Martínez, presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Congreso del Estado, señaló que podría haber sanciones para el Ministerio Público que tomó la denuncia y para todos aquellos que tenían conocimiento del caso y no actuaron previo a su feminicidio.

“Este caso es un precedente para saber quién no está haciendo su trabajo porque hubo una total falta de garantías y era para que el Ministerio Público que tomó la denuncia, actuara de inmediato y sí se pueden fincar responsabilidades a quien resulte responsable porque es una vida que se perdió por no haber ejecutado lo que está establecido de acuerdo a la ley y ver qué fue lo que no lo hizo avanzar en la investigación, porque pruebas tenía todas, para determinar una orden de protección por el juez”.

Sanjuana Martínez, diputada.