“La lucha no ha terminado”: FNF ante distribución de libros de texto gratuitos

Frente al desecho del amparo promovido por el Consejo de Laicos de la Diócesis de Aguascalientes, el cual, al ser admitido, suspendió de manera definitiva la dispersión de los libros de texto gratuito de la Nueva Escuela Mexicana, el coordinador del Frente Nacional por la Familia en Aguascalientes, Jaime Castro Chávez, asegura que la lucha no ha terminado, pues existen otros dos amparos a nivel nacional por parte de la Unión Nacional de Padres de Familia.

“La lucha no ha terminado. Ese amparo que no se ha concedido, que fue del Consejo de Laicos, pues hay otros dos amparos a nivel nacional por parte de la Unión Nacional de Padres de Familia, no en contra de los libros, pero sí en contra de su contenido”.

Jaime Castro Chávez