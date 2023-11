La FEICUH no ha tenido buena respuesta de la gente: artesana jalisciense

El jueves comenzó la Feria Internacional de Culturas Hermanas (FEICUH) y algunos de los artesanos mencionan que el evento no ha tenido la afluencia que se esperaba, pues muy pocas personas se han dado la vuelta al Centro de Convenciones de la Isla San Marcos para comprar artesanías o degustar de la rica gastronomía.

“Sinceramente no se ha dado la promoción necesaria, puesto que compañeros que vienen desde muy lejos y no hemos tenido la respuesta que se esperaba, esperamos que hoy y mañana sea lo importante… he tenido seis ventas y entonces sí ha sido muy poca la respuesta, de hecho creo que por eso mis compañeros no han venido a abrir… cuando pedí información, me dijeron que se esperaba una visita de 50 mil personas y no”.

Daniela Ochoa, artesana de Chapala, Jalisco