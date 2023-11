Antimotines retiran a manifestantes que bloqueaban circulación por falta de agua

Vecinos de la colonia Cactus bloquearon la salida a San Luis Potosí debido a la falta de agua potable. Los vecinos exigían la presencia del alcalde de Aguascalientes, Leonardo Montañez para que les solucionará el problema, al lugar llegó el director de MIAA, Jesús Vallin quien intentó dialogar con los manifestantes para tratar de explicarles los motivos por los cuales no tenían el vital líquido pidiendo que retiraran el bloqueo, pero no accedieron.

En el sitio estuvieron presentes personas con chalecos de Morena. Al final los manifestantes fueron retirados utilizando la fuerza pública para que los vehículos pudieran circular.

Respecto a la presencia de simpatizantes de Morena, el secretario indicó que desconocía el motivo de su presencia.

"Si había gente que traía vestimenta de un partido político, desconozco cuál fue el motivo de su presencia yo no tuve contacto con ellos, solo nos mantuvimos a la expectativa, el conato que señala fue derivado del trailero donde él quiere pasar, lo agreden, otras personas tienen ese esquema y desafortunadamente al momento de intervenir nosotros para evitar y sofocar ese conato es cuando se presenta. Uso de equipo antimotines la ley me lo permite, es un equipo para protección del personal, los puedo utilizar y ustedes pueden constatar que nadie fue lastimado, no se vulneraron sus derechos"

Al final no hubo personas detenidas, ni lesionados.

"No hubo necesidad, solo decirle a la gente no se arriesgue, no ponga en riesgo su integridad y no esté faltándole al respeto a la policía, es el trabajo de nosotros, lamentablemente tenemos que hacerlo, pero creo que es un derecho colectivo las vías públicas, solo hubo empujones solamente"