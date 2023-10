Sigue el paso de migrantes por Aguascalientes

La noche de este jueves llegaron a los patios de maniobras de Ferromex en San Francisco de los Romo, Aguascalientes, cerca de 600 migrantes. Personal de la Cruz Roja Mexicana y voluntarias les brindaron ayuda.

En Aguascalientes los operativos por parte de migración para intentar bajarlos del tren ya no son visibles, pero a lo largo del camino los migrantes sufren robos, extorsiones y secuestros.

Los migrantes tienen la esperanza de lograr llegar a Estados Unidos para poder cumplir sus sueños.

Algunos de ellos han pasado por momentos muy difíciles como cruzar la selva del Darién en donde dicen huele a muerto.

Algunos migrantes buscan incluso trabajar en el camino para poder hacerse de recursos y seguir avanzando.

“Yo he venido así trabajando cuando se puede y si no avanzando y en hoteles no me he quedado, si me toca dormir en una plaza, me toca dormir en una plaza, yo no voy a mentir, ni voy a engañar a nadie, porque todo mundo hecho lo mismo que yo, pero sí me ha tocado dormir en la calle”