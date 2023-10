Aguascalentenses disfrutaron del eclipse solar

Este sábado 14 de octubre, uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año, fue visible sucesivamente en distintas partes de Estados Unidos, México y muchos países de Centroamérica y Sudamérica: un eclipse solar anular.

Miles de mexicanos pudieron observar este fenómeno astronómico y los hidrocálidos no fueron la excepción. Desde antes de las 9:30 de la mañana (inicio del eclipse) la gente comenzaba a llegar al Centro Histórico de Aguascalientes a observar y disfrutar este espectáculo natural.

Si bien, el eclipse fue apreciado con más detalle desde las instalaciones del Museo Descubre y del nuevo Observatorio Planetario de Tepezalá, astroaficionados instalaron su equipo en la Exedra de la Plaza Principal para que la gente pudiera observarlo sin ningún costo. Anarkus comenta que la idea de colocar sus propios telescopios en las calles del centro viene desde el derecho al acceso al conocimiento.

“El conocimiento es libre. Yo no tengo por qué ir a pagar a un lugar cuando es de ley que me tengan que enseñar a mí y esta dinámica es para romper con este tabú que el conocimiento lo tienes que ir a buscar, no, el conocimiento te tiene que buscar a ti”.

Anarkus, astroaficionado.