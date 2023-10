"No se debe dar un informe de primer mundo sin darse cuenta de las carencias sociales": Arturo Ávila

Ante la declaración de la gobernadora Tere Jiménez sobre el porcentaje de delitos que no quedan impunes, Arturo Ávila, consejero estatal de Morena, asegura que es importante que la mandataria se dé cuenta de las carencias sociales que existen sobre todo en el oriente de la ciudad.

"Desde el formato del informe habría que entender cuál es el estilo de este gobierno. No se puede tener un formato de informe de primer mundo y caminar de pronto por el oriente de esta ciudad y darse cuenta de las carencias que hay, todo ese recurso que se invierte, se debe invertir justamente en seguridad".

Además, sostiene Arturo Ávila que Aguascalientes debe recuperar el primer lugar en seguridad.

"Necesitamos recuperar el primer lugar en seguridad de nuestro estado. Que no se vuelva verdaderamente desconocido como era antes: escuchar de un "levantón", de un ejecutado, de un secuestro, era algo que no sabíamos y no puede suceder. Esta es la Tierra de la Gente Buena, tenemos que lograr que siga siendo la Tierra de la Gente Buena".

Arturo Ávila, consejero estatal de Morena