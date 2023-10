Más de 100 escuelas de Aguascalientes no cuentan con servicio de internet

Uno de los retos que actualmente enfrentan las escuelas del estado de Aguascalientes es que algunas de ellas no cuentan con internet y las que sí tienen, el servicio es ineficiente para ser utilizado en todos los salones de clase, lo cual podría generar un rezago entre los alumnos de educación básica.

“En el informe que nosotros le hemos rendido a la gobernadora es que tenemos 103 escuelas que todavía no tienen internet y algunas de ellas que cuentan con internet, es un internet que evidentemente no tiene la capacidad que se requiere para ser usado al mismo tiempo en todas las aulas, ¿qué es lo que necesitamos? Que tengamos un internet que no solamente le dé servicio a la dirección, sino que le dé servicio a toda la escuela”.

Lorena Martínez, directora del Instituto de Educación de Aguascalientes