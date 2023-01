Abarroteros no se atreven a denunciar la delincuencia por falta de respuesta de las autoridades.

Pese a no tener estadísticas exactas del incremento de robos en las tiendas de abarrotes, el Presidente de la Asociación de Abarroteros y pequeños comerciantes de Aguascalientes, Antonio Hernández Esparza, señaló que este índice ha ido en aumento, además de que muy pocos son los que se atreven a denunciar debido a nula respuesta por parte de las autoridades.

“En las tiendas de abarrotes nadie llevamos una estadística porque no es posible. De 100 que se cometen 10 denuncian y de esos 10 si acaso uno tiene resultados. Por eso, inclusive ellos mismos se atreven a decir que no hay ese tipo de delitos en los comercios pequeños pero es por eso, no tienen la confianza a la hora de hacer una demanda. Esa es la realidad”, expresó.