Dan el último adiós a Daniela, Viviana y Paola en Colotlán

Familiares, amigos y pobladores de Colotlán, Jalisco, le dieron el último adiós a Daniela, Viviana y Paola, quienes estaban en calidad de desaparecidas desde el 25 de diciembre, quienes lamentablemente fueron asesinadas y localizadas en una fosa clandestina en Tepetongo, Zacatecas.

En medio de la consternación, el dolor y la impotencia por la forma en que les arrebataron la vida, sus familiares y amigos caminaron hasta el templo San Luis Obispo, en donde se realizó la misa de cuerpo presente. Durante la misma, el Cura dijo que es necesario que se haga algo para conseguir la paz en el país.

Al término de la misa, los familiares de las jóvenes agradecieron las muestras de apoyo que han recibido de todo Colotlán, al tiempo que hicieron un llamado.

“Que la muerte de nuestras hijas no sea en balde, pongamos atención, por favor, no pueden estar así quitándonos nuestra libertad. Ellos tienen que entender que todos somos hermanos, que todos somos hijos de Dios, entonces les pido mucho a las familias que tienen niños chiquitos que los eduquen con valores, que los acerquen a Dios, esas personas no sabemos que vivieron o por qué están actuando con tanta maldad. Que Dios los perdone”, expresó la madre de familia ante los presentes