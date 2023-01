Tucanes de Tijuana no han pensado en cantar algún corrido de la captura de Ovidio Guzmán

Tras la captura de Ovidio Guzmán, hijo de el Chapo Guzmán, los Tucanes de Tijuana señalaron que por el momento no tienen contemplado cantar algún corrido al respecto.

Los tucanes de Tijuana se mostraron entusiasmados que canciones como La Chona lleguen a todo el mundo.

Acepto que el tener un éxito como La Chona luego cuesta trabajo que se vuelva a repetir.

Respecto a si han tenido que modificar su esquema de seguridad cuando viajan por carreteras a sus presentaciones debido a la inseguridad, los Tucanes de Tijuana señalaron que siguen igual.

Confesaron que si les gustaría tener una bioserie.

"Ya lo hemos pensado, hay algunas propuestas que no se han concretado, pero al final de cuentas sería muy padre tener una bioserie de los Tucanes de Tijuana para que muchos compañeros que sienten que no pueden lograr sus metas porque no tienen los medios o vienen de familias humildes , creo que eso ayudaría mucho, porque los Tucanes de Tijuana mucha gente no sabe de donde venimos y creo que si mostramos eso puede motivar mucho a la gente a que logré sus metas"

