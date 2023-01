Salón “Los Globos”nuevamente abierto: Dirección de Reglamentos Municipales.

En septiembre del año pasado un hombre perdió la vida al ser apuñalado en una riña suscitada en el salón Los Globos. En su momento, David Ángeles Castañeda, director de Reglamentos del Municipio de Aguascalientes, aseguró que este lugar permanecería clausurado definitivamente y no se podría abrir nuevamente con otro nombre o con otro giro.

Sin embargo, a cuatro meses del suceso, el funcionario señaló que el salón nuevamente reabrió el establecimiento puesto que tiene una licencia reglamentada con varios años de antigüedad.

“Tratamos de cancelar la licencia pero obviamente con su recurso legal que tenían lo hicieron valer. La Fiscalía no me pasó elementos suficientes para poder tener la oportunidad de hacerlo y resulta que con ese recurso legal que promueven ya no pudimos cancelar la licencia y de tuvo que reabrir el lugar”, expresó.