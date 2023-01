"Murió defendiendo a su patria": esposa de soldado que perdió vida por la captura de Ovidio Guzmán

Murió haciendo lo que le gustaba y defendiendo a su patria dice esposa de Víctor Manuel, soldado que perdiera vida en los hechos violentos por la captura de Ovidio Guzmán

Pues con la verdad, no mentirle, porque tarde o temprano va a saber, porque hay muchos videos, muchas fotos en Facebook y pues decirle quién era su papá y que murió haciendo lo que a él le gustaba y defendiendo a su patria”

“Mi hijo tiene 3 años, lamentablemente me va a tocar criarlo sola, salir adelante sola, es difícil, pero tengo que hacerlo.

Víctor Manuel Bañuelos Jiménez, es el soldado de infantería que perdió la vida junto con el Coronel Juan José Moreno Orzúa, comandante del 43 Batallón de Infantería de Nayarit, tras ser emboscados por sujetos armados durante los hechos de violencia registrados en Sinaloa por la captura de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo Guzmán.

Víctor ingresó al ejército porque le gustaba la disciplina, era serio y un amigo leal, poco compartía de su trabajo, su esposa se enteró de lo ocurrido hasta que se encontraba en el hospital.

“Me enteré porque me hablaron por teléfono, me dijeron que estaba muy grave, en terapia intensiva, yo desde que supe eso dije, yo siento que ya no y pues así fue“.

Esposa