Auto fantasma embiste a un ciclista y lo matan en San Francisco de los Romo, Aguascalientes

Cerca de las 9 de la noche se registró un fuerte accidente en el municipio de San Francisco de los Romo, entre un vehículo y una persona que circulaba en su bicicleta, el accidente fue en la Avenida Ferrocarril justamente atrás de los patios del ferrocarril del parque industrial de San Francisco de los Romo.

Al lugar llegaron los servicios de seguridad pública quiénes pudieron saber por testigos que el vehículo que impacto al ciclista se dio a la fuga, de manera inmediata llegaron los paramédicos para intentar brindarle los primeros auxilios, pero la persona lamentablemente ya no contaba con signos vitales, hasta el momento no se a podido identificar a la víctima ya que no contaba con alguna identificación, como señas particulares tenía alrededor de 30 años y llevaba una playera roja con pantalón de mezclilla y botas de trabajo.

A unos metros de dónde se encontraba el cuerpo fue localizada la bicicleta en la que circulaba, la cual era de color azul y se encontraba completamente destrozada, por la persona sin vida fue necesario el acordonamientos la escena y el arribo de servicios periciales, para hacer el traslado del cuerpo al servicio médico forense y pueda ser identificado y entregado a sus familiares.

