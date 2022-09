Ni un voto de confianza al gobierno de Tere Jiménez: Morena Aguascalientes

Desde el Movimiento de Regeneración Nacional en Aguascalientes, no dan voto de confianza alguno para el gobierno entrante de Tere Jiménez. Durante la conferencia de prensa de este jueves de Morena Aguascalientes, Gil Gutiérrez, dirigente estatal auguró un gobierno “catastrófico” pues dice, la prueba fue ya el gobierno municipal en el que gobernó la ahora mandataria electa.

Sobre el balance del gobernador saliente, Martín Orozco Sandoval, el dirigente morenista comentó que no cumplió y quedó a deber a la ciudadanía, ya que sólo benefició a sus amigos, y puso como ejemplo la reciente entrega de notarias en el estado. También hizo una defensa del presidente López Obrador, al señalar que él no tiene la culpa de él desabasto de medicamentos, sino fue por responsabilidad de Martín Orozco al no firmar el convenio con el INSABI y querer llevar la contraria al gobierno federal.

Por último, en lo que respecta a la consulta ciudadana sobre la presencia de la Guardia Nacional en las calles, el dirigente estatal comentó que la decisión será de la población, no como en anteriores situaciones, donde sólo beneficio a las Fuerzas Armadas y no a la ciudadanía.

