Alejan a los niños de los vicios y fomentan la convivencia sana

Max es un niño que tiene 12 años de edad y es uno de los 32 niños que acude al comedor comunitario Casa Club Rayitos y Centellas, de Raquel Vázquez y su esposo Juan Carlos Ramírez, quienes iniciaron con esta noble labor desde hace un año, dando alimentos por la mañana a menores de escasos recursos y realizando actividades deportivas, educativas y recreativas para los pequeños por las tardes, alejándolos de los vicios y fomentando la convivencia sana.

El comedor comunitario está ubicado en el fraccionamiento Villa Montaña, una de las zonas con mayor incidencia delictiva en Aguascalientes, en donde existen problemas de desintegración familiar, adicciones y robo, es por ello que Raquel junto con su esposo decidieron habilitar una pequeña casa abandonada que era utilizada por los delincuentes, la cual transformaron en el comedor comunitario en el que actualmente se les proporcionan alimentos y se les ponen actividades a los niños y a 12 adultos mayores de escasos recursos de manera gratuita, gracias a los donativos que la gente da para que continúen con su labor...

Esta labor tiene una doble función, ya que hace que Raquel todos los días se levante de la cama, aunque a veces no tenga fuerzas debido a que padece cáncer.

Al conocer la causa, elementos de la Policía Cibernética se han sumado donando una estufa, alimentos y con algunas actividades

"Mi sueño es ser policía cibernético y pos les digo algo a toda la gente, que a nosotros los chaparritos, enanitos como nos llaman, no nos gusta que se nos queden viendo raro, por eso, eso me motiva, mucha gente me ha dicho que no voy a lograr nada, pero yo cada vez que veo un policía digo al rato lo voy a lograr y voy a callar bocas, de que a lo mejor ellos me dicen que yo no voy a hacer nada en el mundo, pero dónde yo sea algo y ellos no"

Maximiliano de Jesús Aranda // beneficiario