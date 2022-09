Tratamientos capilares

En los últimos años el cuidado del cabello ha tomado demasiada importancia para las mujeres y con ello diferentes técnicas se han vuelto famosas por los beneficios que traen consigo, hoy vamos a hablar de tres de ellos, sus diferencias y quien puede ser candidata a cada uno de ellos. Con ayuda de una experta que nos aclarará nuestras dudas.



Reestructurante capilar. Es uno de los tratamientos más benéficos para el cabello. Es un poderosísimo shot de vitaminas que hidrata el cabello desde la raíz a las puntas, ya que proporciona proteínas que el cabello va perdiendo con el uso excesivo de calor que dan las planchas, secadoras, tenazas, etc. Este tratamiento lo puedes hacer una vez cada 3 meses, esto depende de que tan seguido utilices los aparatos de calor o que tan deshidratado se encuentre tu cabello, ya que hay quienes lo requieren 1 vez por mes. Cabe señalar que la evaluación te la tiene que hacer una experta en el tema y lo que se tomara en cuenta es el tipo de shampoo que usas, que tan frecuente cortas tu cabello, si tienes o no procesos de decoloración y con qué frecuencia uses la plancha o tenaza.

Botox capilar. Es un tratamiento que rejuvenece el cabello debilitado y quebradizo, devolviendo el brillo natural a este, a que tiene un efecto alisador, pero es menos agresivo que un alaciente (su consistencia es más ligera), es recomendable para los cabellos rebeldes, los que se enredan con facilidad y sin orientación (que no se acomodan hacia ningún lado).

Alaciado Permanente. Esta es una buena elección si lo que quieres es darle un cambio a tu cabello. Este tratamiento elimina frizz, encrespamiento, repara de manera intensa, llena tu fibra capilar de proteína nutriendo y devolviendo color natural, lo deja súper brillante, tiene efecto protector ya que cada fibra se rellena de proteína, lo que hace un escudo contra los daños causados por el ambiente. Tiene muchos beneficios, por ejemplo su tu cabello tiene un efecto de decoloración (mechas,luces balayage, etc), el decolorante arrasa por completo con los nutrientes naturales de este, dejando cada fibra capilar seca y vacía, pues este tratamiento va a devolver esos nutrientes y va a rellenar cada fibra de una manera artificial, logrando así que se vea hermoso y lleno de vida. Devuélvele su elasticidad, repara los estragos causados de productos comerciales, procesos químicos y exceso de aparatos de estilizado.

El resultado final de los tres tratamientos mencionados es muy similar ya que eliminan el frizz, aportan brillo y crean un efecto de alisado. Entendamos pues que la diferencia entre el botox y el alaciado permanente es que el botox es un tratamiento reparador profundo para las fibras capilares sin importar que tan dañado lo puedas tener, el alaciado no es recomendable para cabellos extremadamente dañados a causa de las decoloraciones y pues como su nombre lo dice es en tratamiento que dejara tu cabello lacio conforme lo vayas aplicando.



Los cuidados que debes de tener después de aplicar cualquiera de estos tratamientos no son tan complicados, si queremos que de verdad nos funcione debemos atender las indicaciones de la experta que son: el uso de un shampoo adecuado, la cantidad necesaria de producto, cremas para peinar que sean especiales para tu cabello ya que los productos comerciales suelen ser muy dañinos.



Y recuerda que no estamos capacitadas para determinar la condición de tu salud de tu cabello antes de realizar un tratamiento, debes visitar a una profesional.

Agradezco profundamente a nuestra profesional capacitada Alejandra Herrera por su asesoría para poder realizar esta nota.

