Casas afectadas en Zapotitlán tras los sismos recientes

Tras el sismo registrado el pasado 19 de septiembre, se presentaron distintas afectaciones en el municipio de Zapotitlán de Vadillo en Jalisco.

"Yo aquí estaba, me salí allá afuera y yo oía que reparaba la tierra y dije seguro es el fin del mundo ya"

Esto fue lo que pensó Don José Evangelista, quien vio cómo su casa se venía abajo durante el temblor del pasado 19 de septiembre.

"Ahí estaba yo cuando se vino abajo la casa, yo estaba aquí afuera, yo me salí porque dije, hay que ver cómo se ve de afuera y pues algo se asusta uno por lo que viene"

El hombre de 82 años de edad se encontraba con su esposa de 76 años, quien también solo observo desde su silla, ya que no puede caminar bien, como se derrumbó la casa.

"Aquí estuve, sentí miedo, aquí aguantamos, Dios nos dio licencia de no morir del susto ..sentía tristeza, yo le decía hay Diosito Santo no tengo dinero para comprar lo que se ocupa para mi casa"

La pareja de adultos mayores son los más afectados por el temblor del lunes en el municipio de Zapotitlán de Vadillo, Jalisco. Pese a su edad, Don José continúa trabajando en el campo para poder tener que comer, ya que no tienen hijos; mientras su esposa hacía servilletas en su máquina de coser, las cuales vendía para ayudarse, pero la misma terminó bajo los escombros.

El Alcalde de Zapotitlán comentó que en el municipio hay más de 200 casas afectadas

Por esta razón, el presidente municipal solicitó la declaratoria de emergencia.

Además de las viviendas, la parroquia de Santa María Magdalena de la cabecera municipal resultó dañada, al igual que el templo de Tetapan, el cual es histórico para el municipio, ya que data de 1576, mismo que fue rehabilitado en el sismo pasado por el INAH, ya que en esa ocasión también resultó muy dañado

Cuarteaduras y separación de muros, bardas derrumbadas, techos de lámina caídos, es lo que presentan algunas de las viviendas, sobre todo de personas de escasos recursos.

"Estaba muy feo, me daban ganas de llorar y dije Bendito Dios no me pasó nada sino que imagínese iba a salir más caro el cajón.. ligar a.. El techo de mi cuarto se vino abajo, nomás le pusieron un palito, ahora dormimos afuera porque ya está peligroso y ahora dormimos en la camioneta"

Marcelina//Afectada