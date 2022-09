Inflación se contuvo en primera quincena de septiembre: Gerardo Sánchez

Por primera vez en meses, la inflación no aumentó en su medición de quincena a quincena, y al menos durante los primeros 15 días de septiembre esta se mantuvo en 8.76 por ciento, se mantuvo igual que en la segunda quincena de agosto.

Gerardo Sánchez, especialista en temas económicos y financieros asegura que si bien la inflación no cede, esta podría haber alcanzado un pico, sin embargo esto podrá confirmarse hasta que se obtengan los resultados de la segunda quincena de septiembre.

El analista agregó, con respecto al tema del precio de la tortilla, que éste podría mantenerse o aumentar dependiendo de muchos factores, no solo del anuncio de Maseca de no incrementar el precio. Para el analista, los costos de la luz, el gas y otros son determinantes, no únicamente para las tortillerías, sino para los productores.

