¿Sabes cuántos tipos de base de maquillaje existen?

¿Sientes que tu maquillaje no te dura, se te hace pastoso o se cuartea a unas cuantas horas de haberlo aplicado? … si te pasa esto, es porque seguramente no estas usando la base correcta para tu piel. Seguro que has escuchado hablar de los diferentes tipos de maquillaje: en polvo sueltos, polvos compactos, líquido, cremosas, etc., y seguro te has preguntado, ¿qué diferencia hay entre ellos o para qué sirven, cual debo usar y cuál es la mejor para mí?

Lo primero que tienes que saber antes de comprar una base es identificar ti tupo de piel, (este tema lo abordamos en la nota pasada, aquí). Una vez que identificamos nuestro tipo de piel podemos escoger correctamente la base de maquillaje adecuada. Si bien es cierto que existen miles de marcas y de variación de precios, lo importante no es cuánto cuesta, porque ciertamente no por ser cara significa que sea adecuada o que sea perfecta, de lo que se trata es que te sientas cómoda con ella, que tu piel se vea bien, fresca y relajada.

Aquí encontraras los diferentes tipos de bases que existen, para que sirve cada una y en qué tipo de piel se recomiendan.

Tipos de Base

Bases Líquidas: Las bases líquidas son las más conocidas y todas las marcas de maquillaje tienen base de este tipo. Las bases de maquillaje líquidas son perfectas para unificar el tono y dejar un acabado natural . Existen las líquidas hidratantes y bases líquidas con acabado mate. Las primeras dejan el rostro satinado y luminoso, y las segundas atenúan las imperfecciones y dejan un acabado aterciopelado. Ideal para pieles mixtas o grasas.

Bases en crema / mousse: Si buscas una piel de terciopelo, este es tu tipo de base. Están compuestas de agua en aceite. Se aplican fácilmente y dejan un acabado natural . No es recomendable que se utilicen en pieles grasas ya que no absorberán bien y el acabado desaparece fácilmente. Es ideal para pieles secas. El acabado será como el de una piel de porcelana.

Bases en polvo : Son muy comunes, y también todas las marcas de maquillaje las manejan. Este tipo de base es ideal para las pieles grasas y con brillo . Podemos encontrar dos tipos de bases en polvos: bases de polvos compactos y bases de polvos minerales. Las primeras tienen un formato más reducido y pueden encontrarse de diferentes coberturas. Son ideales para pieles con pocas imperfecciones. Deja un resultado uniforme y con acabado de piel de durazno. Las segundas son polvos, como su nombre indica, polvos sueltos. Para aplicarlos es imprescindible una brocha específica. Estos polvos son perfectos para quitar brillo, por lo que son geniales para las pieles grasas o las zonas brillantes que queramos tapar. Si tienes piel mixta o seca es importante que antes de aplicar este tipo de polvos, hidrates muy bien la piel para que no se cuartee ni queden grietas.

Bases en barra: Este tipo de bases de maquillaje es perfecta para llevarla contigo a cualquier parte gracias a su presentación. Son ideales para las pieles secas o mixtas-secas ya que permiten difuminar mejor el producto. Puedes aplicarlas directamente sobre la piel, o con de un beauty blender (esponja para maquillaje) aplicarlo, de esta forma podrás ajustar la cobertura del acabado y además precisar en algunas zonas. Es importante que este tipo de maquillaje se selle posteriormente con un polvo suelto.

BB Cream: Se trata de un híbrido entre bases de maquillaje y cremas de protección solar. Aunque en realidad es mucho más compleja. Su principal objetivo es unificar el tono, cubrir imperfecciones y proteger la piel del sol . Aunque muchas de las nuevas fórmulas de BB Cream también ayudan a tratar la piel de las imperfecciones y/o de las arrugas. Estas bases no suelen ser pesadas y no tienen mucha cobertura, yo les llamo "maquillaje de diario" es cómoda y existen para cada tipo de piel. Aunque no existe mucha variedad de tonos.

Base cushion: Esta base de maquillaje en realidad se trata de una esponja empapada de maquillaje líquido. Tiene un formato compacto y cómodo, ha sido el último en incorporarse al mundo del maquillaje. Realmente su uso es más por moda o tendencia ya que como experiencia particular se desperdicia demasiado y tienes que ser muy cuidadosa al cerrarlo ya que se seca muy rápido. No es recomendable para pieles grasas.

Espero que esta mini guía te sirva para elegir correctamente. En la siguiente nota hablaremos de cómo elegir el tono adecuado.

