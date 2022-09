¿Cómo identificar mi tipo de piel?

Lo primero que tienes que saber antes de comprar una base de maquillaje, un protector solar, una mascarilla o lo que sea que quieras poner en tu rostro es identificar qué tipo de piel tienes y así, la próxima vez que entres a una tienda de maquillaje sabrás perfectamente que elegir.

Te explicaré los diferentes que existen 5 tipos de piel: grasa, seca, mixta, normal y sensible, sus características y verás en cuál de ellas encajas. Te recomiendo que al leer la nota o después de hacerlo tengas un espejito cerca y así puedas identificar correctamente.

Grasa: por lo general tienen los poros son grandes y con imperfecciones, “brillan” con muy poco maquillaje, por lo que este no dura lo suficiente o deja de verse estético.

Seca: suelen ser ásperas y escamosas, no retienen mucha humedad y se notan más rápido las arruguitas

Mixta: se caracteriza porque únicamente en la zona T (frente y nariz) son grasosas, pero el resto del rostro no.

Normal: es una piel con poros pequeños y equilibrada entre la grasa y la resequedad, conocida como piel "perfecta" (puedes usar prácticamente cualquier tipo de maquillaje).

Sensible: es una piel roja, con irritaciones y se enrojece con facilidad. Se debe manejar con extremo cuidado y con mayor razón usar productos adecuados para no provocar infecciones o daños a la misma.

Puedes identificar tu tipo de piel de la siguiente manera: lava tu cara con jun jabón neutro, sécala con una toalla desechable a toquecitos, no apliques ningún producto durante la siguiente hora, deja que tu piel actué por sí sola, después de que dejamos pasar esa hora, pasa un pañuelo por el rostro, también a toquecitos. Ahora revisa el papel, si todo el pañuelo tiene grasa, significa que tu piel es Grasa, si el pañuelo solo recogió residuos en la zona T (frente y nariz), entonces tu piel es Mixta. Si la cantidad de grasa es nula o muy poca, podemos decir que tienes una piel Normal. Ahora bien si tu caso fue que al pasar el pañuelo tu piel se ve y se siente irritada, pues tu piel tu tipo de piel es Sensible.

A este método se le conoce como “método del papel” y suele ser muy efectivo y confiable, aunque debemos recordar que la piel también se ve afectada por cambios hormonales, el clima, el paso del tiempo (envejecimiento) etc., pero en general es un buen método.

Puedes, también tomar un espejo, después de lavar perfectamente tu rostro y no aplicar nada durante una hora, ver de cerca tus puntos de luz (esos son frente, punta de la nariz, pómulos y barbilla), si al revisarlos y pasar lo dedos sobre ellos notas grasa en todos ellos tu piel es Grasa, si sólo lo notas en la zona T, tu piel es mixta. Si no captaste grasa, tu piel es normal. Por último si sientes o notas tu piel rojiza, tienes una piel sensible. A este método se le conoce como “método del espejo”

Sea cual sea el método que elijas lo importante es que aprendamos a identificarla. Una vez que identificamos que tipo de piel tenemos podemos partir a todo y comprar la base de maquillaje adecuada, así como el protector solar, mascarillas etc.

