Impugnan el proceso de renovación de consejeros de Morena en Aguascalientes

La exaspirante a la gubernatura de Aguascalientes por Morena, Judith Baca Morales comentó que las rancias prácticas del PRI se replicaron en su máxima potencia en el proceso de renovación de consejeras y consejeros de Morena en Aguascalientes. Por ello, se impugnará la elección cuya finalidad es la nulidad de los tres distritos en la entidad.

De acuerdo con la militante morenista las personas que quedaron en el listado de consejeros son impresentables que han demostrado su incapacidad en otros espacios mismos que no han sido ratificados por el Consejo Nacional de Elecciones. Son personas no solventes en lo moral, por lo que no representan los preceptos básicos del Movimiento de Regeneración Nacional, concluyó.

El pasado domingo 31 de julio se realizó la elección para la renovación del Consejo Nacional del partido Morena. Tras haber sido elegidos 5 mujeres y 5 hombres en cada distrito de los 300 que conforman el país se dará paso a la elección de los Comités Ejecutivos Estatales y posteriormente el CEN de Morena.

En los tres distritos de Aguascalientes los que resultaron electos al Consejo Nacional fueron la excandidata a la gubernaura, Nora Ruvalcaba; la diputada local, Ana Gómez; el extitular de los programas del Gobierno Federal en la entidad, Aldo Ruíz; el excandidato a la alcaldía de la capital, Arturo Ávila, entre otros morenistas reconocidos.

