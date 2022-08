Se manifiestan familiares de personas desaparecidas afuera de Palacio de Gobierno

En el día internacional de las y los desaparecidos, este martes se manifestaron familiares de personas desaparecidas afuera del Palacio de Gobierno, en donde señalaron que las autoridades estatales han sido omisas en la búsqueda de sus seres queridos.

"Estamos detectando que hay algunas omisiones, algo que no quieren hacer el propio Secretario de Gobierno dijo que así faltarán, que estaban a 30 días y que hasta el último día iban a buscar, pero tal parece que no le han informado que tiene quejas la Comisión, no le han informado que han fallado y que no han apegado a los protocolos de búsqueda, no le han informado que ha violado los derechos de las víctimas, de eso no se lo han dicho, bueno eso es lo que yo quiero pensar que no le han dicho" Familiar de persona desaparecida

Como sucedió en todo el sexenio, las puertas del Palacio de Gobierno estuvieron cerradas y nadie los atendió.

"Mi hija es Estefanía, ella desapareció junto con su amiga Melba y dos muchachos más que venían de Puebla, ellos solamente andaban paseando en Encarnación de Díaz y ya no tuvieron la fortuna de regresar a su casa, fue desaparición forzada porque vieron cuando los suben a una camioneta y el gobierno no hizo nada, estaban las pruebas y no se hizo nada, hasta la fecha no se sabe nada de ellos, se sabe que entraron a la ciudad de Aguascalientes de aquí se regresaron a otro lugar y el estado de Aguascalientes no nos ha podido ayudar tampoco porque la desaparición fue en Jalisco " Madre de desaparecida

"Como ustedes pueden ver ya son 11 años hoy, no tengo resultados ni del gobierno ni de la comisión de búsqueda, nada más dicen que están trabajando y yo se que no están trabajando porque no hay nada, inclusive yo he buscado a mi hijo por Villa Hidalgo y Teocaltiche y no sé si conocen al señor Mario González el vino y me dio la cara y me dijo que había sido Felipe Muñoz en su tiempo, cuando Mario González vino a decirme todavía estaba Felipe Muñoz aquí y me dijo que tuviera cuidado con él" Sergio Lara // padre de desaparecido

"Estás puertas siempre que hemos venido están cerradas, que por protocolo. Hoy celebró que haya dos personas de la comisión de búsqueda hoy después de 2 años que al titular no le importó que estuviéramos aquí presentes y aquí tenía oficinas, nunca se digno a salir a platicar con nosotros" Familiar de persona desaparecida

"Las familias se encuentran con prácticas revictimizantes por parte de las autoridades, muchas de ellas tienen pistas, tienen datos, tienen incluso nombres donde pudieran presumirse el paradero de sus familiares y la fiscalía y la Comisión de Búsqueda no les busca. Violeta Sabas // Observatorio de Violencia Social y de Género

En Aguascalientes se ha incrementado la desaparición de adolescentes.

