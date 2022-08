Lleva Quique Galo la cruz del closet: Presidente del Colectivo SerGay

El diputado local panista Quique Galo es un chiste que se trata de burlar de la comunidad LGBTQ, sin embargo solo se afecta a él mismo, toda vez que lleva la cruz del closet, tronó Julián Elizalde Peña, presidente del Colectivo SerGay. El activista señaló que el legislador va en contra de las personas de la diversidad al votar en contra de las iniciativas de la agenda progresista.

“El lleva la cruz del closet en la boca; que se ría de él, pero que no se ría de nosotros. Que no se ría de estas iniciativas, porque según su perfil dice que el esta por los derechos y por la vida, ¿la vida de quien? Se lo digo abiertamente y que me conteste, él y todos los homosexuales que están en el PAN que sólo revisen la historia de cómo los han exhibido en los periódicos. Que no se le olvide que por nosotros que estamos en la lucha está en donde está”

De igual manera Julián Elizalde criticó a la diputada perredista Juanis Martínez a quien calificó como simuladora al no haberse presentado a la Comisión de Derechos Humanos en donde se votó la armonización del matrimonio igualitario. El presidente del Colectivo SerGay dijo que la Ley de Manifestaciones Públicas para el Estado de Aguascalientes es inconstitucional y fascista.

Además apuntó que en este sentido y en razón de la invisibilidad que existe hacia las persiste la diversidad sexual por parte de los gobiernos panistas, que incluso dejan morir a integrantes de la comunidad al no atender la problemática del VIH-SIDA, fue contundente al decir que no esperan nada de la siguiente administración estatal que encabezaría Teresa Jiménez, toda vez que los políticos ven como cucarachas a la comunidad gay. Motivo por el que advirtió las manifestaciones serán enérgicas.

“Todos se están preparando para los cambios con el gabinete de Teresa Jiménez, alguna vez hablé con ella, y es lamentable que no haya esta postulación para el servicio público. Nosotros no esperamos nada, que se preparen porque hay mucha gente que cuando se manifiesten van a saber que es la rabia de la indignación, que violenten tu vida y tus derechos, que te pisoteen, que te hagan sentir como una pinche cucaracha, no es justo, no es correcto y no lo vamos a permitir”.