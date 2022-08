La diferencia entre la vida y la muerte en la Comunidad LGBTQ Hidrocálida

Algo que pareciera tan simple como acudir a una cita médica no lo es paran las personas de la diversidad sexual, menos aún cuando se encuentran en vías de transición, ya son mujeres u hombres trans, y ni se diga cuando ya lograron su cambio de identidad, es decir, que su nombre ya es femenino o masculino según sea el caso.

Uno de estos casos es de Julián, quien narró al Heraldo de México Aguascalientes su experiencia de como estuvo al borde de la muerte al no ser atendido en el Instituto Mexicano del Seguro Social a donde acudió en una primera instancia a un chequeo general que incluía un papanicolaou, en donde la persona que lo atendió le advirtió de los "peligros" del suministro de hormonas.

En octubre del año 2021 Julián vivió una segunda experiencia, misma que dijo que en un inicio no fue tan mala. Sin embargo fue una situación grave en razón de que presentaba un sangrado por dejar la hormona, lo que orilló un retroceso del proceso, y obviamente la menstruación volvió, sólo que fue una fuerte hemorragia.

Gracias a la intervención de la activista en integrante de la comunidad LGBTIQ, Susan Rodríguez, Julián fue atendido en el Hospital de la Mujer.

"Me sentí muy presionado porque no sabía como iba ser al trato ahí. Se que soy mujer, pero ya mi aspecto físico no concuerda tanto como tal. Todo lo hicieron muy hermético, mi ingreso lo hicieron de manera muy confidencial, porque no podían decir que había un hombre dentro de la institución".