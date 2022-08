Depilación, ¿Crema, cera o láser?

El objetivo de este artículo es eliminar los mitos sobre los tipos de depilación y que te ayude a tomar una buena decisión. En la actualidad depilarse es todo es un tema, ya que para muchas es una rutina que hacemos por comodidad o por imposición de la sociedad. La explicación es sobre cuales son los tipos de cera para depilar, la depiladora eléctrica, la depilación láser, las cremas y los beneficios que trae para ti cada uno de ellos.

Cera. Es uno de los métodos más utilizados y que es efectivo para la mayoría de las partes del cuerpo, desde la cara hasta los pies, la cera remueve el vello hasta por 3 o 4 semanas aproximadamente. Existen varios tipos de cera:

Cera caliente. Es la más usual en las estéticas o lugares de depilación, a pesar de que muchos se quejan del dolor que causa, la cera caliente no pasa de moda debido a sus buenos resultados. Para este método se utilizan barras solidas que se funden en un aparato y se calienta antes de usarse, ya que el calor abre los poros y esto permite que el vello se arranque desde su raíz con mayor facilidad, es económica y elimina el vello por un tiempo más prolongado.

Es la más usual en las estéticas o lugares de depilación, a pesar de que muchos se quejan del dolor que causa, la cera caliente no pasa de moda debido a sus buenos resultados. Para este método se utilizan barras solidas que se funden en un aparato y se calienta antes de usarse, ya que el calor abre los poros y esto permite que el vello se arranque desde su raíz con mayor facilidad, es económica y elimina el vello por un tiempo más prolongado. Cera española. Esta también es un tipo de cera caliente, su retirado es teóricamente más fácil, pues no necesitas de manta o bandas de pellón para hacerlo, lo puedes hacer con tu mano y por eso es común que se elija hacerlo en casa, pero algo que debes tener en cuenta es que, de no hacerlo de manera correcta, solo vas a estar trozando el vello y no arrancándolo de raíz, por eso se recomienda ir con un profesional.

Esta también es un tipo de cera caliente, su retirado es teóricamente más fácil, pues no necesitas de manta o bandas de pellón para hacerlo, lo puedes hacer con tu mano y por eso es común que se elija hacerlo en casa, pero algo que debes tener en cuenta es que, de no hacerlo de manera correcta, solo vas a estar trozando el vello y no arrancándolo de raíz, por eso se recomienda ir con un profesional. Cera tibia. Esta viene en una presentación de bandas o roll-on y como está a temperatura ambiente, por eso se le conoce así.

Esta viene en una presentación de bandas o roll-on y como está a temperatura ambiente, por eso se le conoce así. Cera miel. Es cera de abeja y la miel hacen que que su aplicación sea muy fácil, se utiliza a baja temperatura, es sumamente elástica, y se debe saber usar, porque debido a su composición, si decides hacerlo tú sola es probable que termines toda embarrada y sin eliminar el vello.

Pros: Ofrece resultados duraderos y si lo haces constantemente el vello se adelgaza o debilita bastante, además que al hacerlo de manera frecuente el dolor casi es nulo, además de ser económico, ya sea que decidas ir con un profesional o hacerlo tú misma.

Contras: Puede ser dolorosa, no es recomendable para piel sensible ya que puede causar irritación y al hacerlo tú sola debes de tener cuidado, si es cera caliente pues puedes causarte quemaduras.

Depiladora eléctrica. Es ideal para quienes quieren arrancar el vello de raíz pero prefieren no sentir el dolor que causa el tirón de la cera. Existen modelos muy completos (que incluyen accesorios para zonas sensibles y diferentes cabezales), que no solo ayudan a eliminar el vello de raíz en las zonas más sensibles y delicadas, sino que ayudan a cuidar tu piel y hacer mínimas las molestias.

Pros: Es fácil de utilizar y de transportar, los resultados pueden durar hasta tres semanas, al hacerlo constantemente debilita el vello, haciendo que la depilación sea cada vez provoque menos dolor.

Contras: Puede causar molestias o dolor y generar vellos encarnados en especial en piel sensible, por eso es importante exfoliar tu piel antes de usarla. Las depiladoras más completas no son tan económicas.

Rastrillo. Es el método más popular de depilación en casa, es el mejor aliado cuando tenemos un apuro y poco tiempo, un excelente compañero de viaje por ser portátil. Se debe elegir con varias hojas y asegurarse de que siempre esté afilado para evitar irritaciones.

Pros: Rápido, fácil de usar y no provoca dolor

Contras: El vello vuelve a crecer al cabo de un par de días y provoca vellos encarnados, irritación y granitos.

Cremas. Ofrecen una forma rápida e indolora para eliminar el vello, con el paso del tiempo la ciencia las ha ido perfeccionando para hacerlas más efectivas. La manera en que funcionan es que la crema rompe la estructura de la queratina de los vellos, esto los adelgaza y disuelve la base de los vellos. Debes encontrar la adecuada para tu tipo de piel.

Pros: Es fácil de usar, es rápida, te saca de apuros y de precio accesible.

Contras: Al romper la queratina natural de la piel está produciendo resequedad en la misma al eliminarla, tu cuerpo tarda días en regenerarla y es probable que ti piel tenga un aspecto áspero y reseco por varios días.

Láser. Este proceso de depilación inhibe y retrasa el crecimiento del vello atacando el folículo directamente con una fuente de luz láser. Es un método para quien busca olvidarse del vello por largo tiempo. El número de sesiones necesarias varia del tipo de vello y el tipo de zona, por lo general lleva de tres a ocho.

Pros: Los resultados son a largo plazo y puede ser aplicado en todo el cuerpo, excepto cerca del área de los ojos, es de los métodos menos dolorosos.

Contras: No es económico, no recomendable para vellos muy rubios, blancos y rojizos, para este método tienes que acudir forzosamente con un profesional. No es un proceso definitivo como muchos te lo venden.

Espero que después de esta pequeña reseña tomes la opción que mejor te acomode, tomando los beneficios y riesgos de cada una.

Sigue Leyendo:

¿Qué es el ácido hialurónico y por qué está de moda?

¿Qué debo tener en cuenta antes de pintar mi cabello?