¿Qué debo tener en cuenta antes de pintar mi cabello?

¿Estás pensando en cambiar el tono de tu cabello o estás pensando en teñirlo por primera vez? Debes de tener en cuenta varios aspectos antes de hacerlo, de seguro haz visto las tendencias en cuanto a color de cabello, o como la mayoría de las mujeres quieres darle un poco de luz a tu cabello o tapar definitivamente las canas. Pues bien, tienes que considerar que al hacerlo de alguna manera te volverás esclava del tinte.

Hasta hace pocos años la mayoría de las mujeres como primer tinte elegíamos el rojo o negro, pero nadie nunca hablaba de lo difícil que es extraer estos tonos, al pintar por primera vez tu cabello (o no por primera vez) debes de estar segura que representara un cambio en tu rostro directamente y que debes de estar convencida de hacerlo, por eso es muy importante lo siguiente:

Consulta con una colorista profesional. Un experto en el tema siempre te recomendará lo mejor para conservar tu cabello sano, no permitirá algún proceso que lo dañe de más. Por eso es indispensable hacer un diagnóstico antes de cualquier tinte y/o decoloración. Aparte de que te tiene que recomendar un tono que tu cabello alcance. Es muy común, que veamos las fotos de los tonos en tendencia y queramos tenerlo así como por arte de magia, un experto te hará saber que esto es casi imposible, ya que depende mucho de las condiciones de tu cabello para que esto se logre, en cuanto a mechas se refiere, el proceso es y será de varias horas, para llegar al tono de decoloración deseado, incluso podrías llevar meses lograrlo.

Sé realista. Si bien es cierto que al ver una imagen de unas mechas platinadas perfectas solemos decir “así lo quiero”, al hacerlo pocas tenemos en cuanta nuestro color de piel, el tono que tenemos en el cabello, lo maltratado que lo tenemos (si es el caso), etc. Debemos aprender a ser realistas y cuestionarnos preguntas básicas como ¿Qué tonos me quedan según mi tono de piel? ¿Cada cuánto tiempo estoy dispuesta a dar mantenimiento a mi cabello?. No debemos llevar a nuestro cabello a los extremos, es bien sabido que quien te “jure” lograr una decoloración de nivel 10 en una sola sesión, seguro no es un profesional y lo más probable es que terminaras con tu cabello en la mano.

¿Cuánto estoy dispuesta a invertir en mi cabello?. El tema de la inversión económica $$$ es uno de los más relevantes, tenemos que tener en cuenta cuál es nuestro presupuesto, ya que por lo general el tiempo entre tinte y tinte es de aproximadamente un mes, en mechas el retoque se hace con un mes y medio para raíz y cada tres meces retoque total. Uno de los problemas más comentados entre estilistas y coloristas es lo poco que se entiende la relación calidad-tiempo-costo. Si quiero un trabajo bien hecho, debo pagar lo justo!

Debes de estar muy convencida. Después de consultar con tu colorista, debes de estar completamente convencida a dar ese paso y mucho más si el tinte implica un cambio drástico. Hoy en día existen aplicaciones que nos ayudan con sus filtros a ver cuál es nuestro tono ideal y así darnos una idea de cómo nos veremos realmente. En el cabello, todo tiene solución pero una idea errónea es creer que si no te gusta lo puedes teñir nuevamente, si, si se puede hacer pero, debes de saber que “tinte No mata tinte” así que en un par de días o semanas el color no deseado aparecerá nuevamente.

Sigue Leyendo:

Entérate de como cuidar tus pestañas naturales y de lo que debes realizar para hacerlas crecer y fortalecerlas

¿Mi cabello también envejece?