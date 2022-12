Población LGBT+ se manifiestan a las afueras de Palacio de Gobierno; exigen a las autoridades atenciones más dignas.

Hace una semana el Centro de Atención Viva Aguascalientes (CAVA), asociación civil dedicada a darle hogar a decenas de personas que viven con VIH, exigieron a las autoridades tanto municipales como estatales a dar la cara y darles respuesta a sus requerimientos.

Efraín Muro, activista y director de CAVA comentó ese día que si no recibían una respuesta pronta, se manifestarían a las afueras del Palacio de Gobierno para hacerles llegar sus peticiones.

Motivo por el cual, por la mañana, miembros de la comunidad LGBT+ se pronunciaron con una enorme bandera arcoíris esperando a que alguna autoridad diera la cara.

Momentos después, arribó el Dr. Rubén Galaviz, titular del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, afirmando que no conocía a Efraín, siendo que anteriormente ya se habían reunido, según comenta el activista. El Dr. se comprometió a recibirlos la próxima semana.

“Yo solicité una reunión con el secretario de salud desde hace un mes, yo estuve con él cuando estaban en campaña y ahorita vino a decirme que no me conoce y que no tiene conocimiento de la solicitud de reunión”, señaló Efraín.