Hasta en un 50 por ciento incrementan solicitudes de adopción de animales en esta época

En esta época se incrementan hasta en un 50 por ciento las solicitudes de adopción de animales como perros y gatos, pero no todas se concretan.

"Hay muchas más solicitudes, si vemos que se incrementan hasta un 50 por ciento a un 60 por ciento el número de solicitudes de adopción, de ahí que se concreten ya no son tantas".

La ventaja de adoptar perros y no comprarlos es que a los mismos se les da un seguimiento.

"La mayoría de las veces cuando el animalito ya no quieren que continúe en esa casa lo devuelven a nosotros, no es que lo echen a la calle, estas son las ventajas de la adopción y el trabajo de las asociaciones que podemos darle ese seguimiento a diferencia del vendedor, de los que compra la gente en esta época del año para regalar y terminan abandonados si son números altos".

Las asociaciones emiten una serie de recomendaciones antes de adoptar o comprar un perro o un animalito para tenerlo como un miembro más de la familia.

"Primero platicar la familia, platicar mamá, papá, todas las personas adultas de casa de que estamos conscientes de que esté animalito, va a durar de 15 a 20 años con nosotros, que tenemos las condiciones económicas, luego la gente está batallado porque no tienen trabajo, no tienen que comer y quieren llevar un perro o un gato a casa cuando no es el momento, primero pensemos estabilizar a la familia emocionalmente, económicamente, si tenemos las condiciones es buen momento para llevarlo".

Felipe Márquez// gerente del programa contra crueldad animal de Humane Society Internacional México.