¿Cómo afecta el ruido de los fuegos artificiales a niños con autismo?

Las grandes festividades que se desarrollan durante diciembre traen consigo la utilización de fuegos artificiales, los cuales, además de ser considerados como un peligro para chicos y grandes, terminan siendo dañinos para personas que padecen autismo. Así lo refirió el Dr. Héctor Grijalva Tamayo, director del área de Salud Mental y Adicciones, del ISSEA

“Como los niños casi no hablan, por lo general no gritan, no lloran, pero se encierran más en sí mismos y se pueden mostrar muy desesperados a hacer movimientos de mucha angustia, incluso golpearse a sí mismos, esto es lo que se puede provocar”.

Dr. Héctor Grijalva Tamayo