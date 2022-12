Aumentan hasta 40 por ciento incendios en casas durante temporada decembrina

La costumbre y tradición de cada año es colocar Nacimientos o arbolitos de Navidad adornados con esferas y luces de diferentes colores, dentro de los domicilios, pero puede ser contraproducente al sobrecalentarse y ocasionar fuertes incendios.

Una de las principales causas sobre incendios de este tipo es la saturación de las instalaciones eléctricas, ya que es común que en una sola clavija se coloquen varias extensiones.

“Debemos tener mucho cuidado con las instalaciones eléctricas, no saturarlas sobre todo. Ahorita ya se usa de moda mucho led, mucha luz. Entonces no hay que saturar las instalaciones eléctricas. También hay que tener mucho cuidado con los calentadores, no ponerlos cerca donde haya ropa o cerca de un mueble”.