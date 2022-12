“Al gobierno no le importan las personas que viven con VIH”: Activistas exigen respuesta por parte de las autoridades.

Desde el Centro de Atención Viva Aguascalientes (CAVA), asociación civil dedicada a darle hogar a decenas de personas que viven con VIH, exigen a las autoridades tanto municipales como estatales a dar la cara y darles respuesta a sus requerimientos.

Efraín Muro, activista y director de CAVA, señala que Aguascalientes es el Estado número 8 con más detecciones tardías de VIH. Comenta que en el Estado el control epidemiológico es tan malo que no se cuenta con una cifra exacta de cuántas personas han fallecido a lo largo de estos 40 años, llevándolos a tomar las riendas y estimar un aproximado de 2 mil 500 personas detectadas con VIH.

“Esperemos que la voz que alcemos llegue a la actual gobernadora para que se ponga a trabajar porque no puede ser posible que al día de hoy no se haga nada por parte del Estado, ni una campaña de prevención, ni una campaña conmemorativa. Entonces hoy estamos más seguros que antes, que desde hace cuatro años al gobierno no le importan las personas que vivimos con VIH”, manifestó.