Homicida de mujer enmaletada pasará más de 20 años tras las rejas

Luego de 17 años de haberse registrado el horrible asesinato de una mujer, cuyo cadáver fue encontrado dentro de una maleta, por fin se dictó sentencia condenatoria en contra del responsable.

Se trata de José Luis Vergara Silva, quien fue sentenciado a pasar 21 años y tres meses en prisión, luego de ser encontrado culpable por el delito de homicidio doloso calificado con traición, en agravio de Cintia Ivonne.

Fue el 30 de septiembre de 2005, entre las 04:00 y 08:00 horas, cuando José Luis y la víctima se encontraban dentro de un domicilio del fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, lugar donde dicho sujeto se armó con un marro de metal para golpear la cabeza de la mujer.

Sin embargo, al darse cuenta que aún vivía, le colocó bolsas plásticas en la cabeza, por lo que le provocó la muerte. Asimismo, tomó una maleta que había en el domicilio, la abrió y colocó el cadáver al interior.

Minutos después se trasladó a la colonia Progreso donde abandonó la valija y se dio a la fuga, no sin antes apoderarse del celular de la joven, desde donde se comunicó con los testigos para decirles que no la buscaran y les exigió depósitos en una cuenta bancaria, y en caso de que no lo hicieran, los amagó con matar a la mujer (situación que ya había realizado).

Una vez que la maleta con el cadáver fueron encontrados, las autoridades ministeriales se trasladaron al lugar de los hechos para hacer el levantamiento de los indicios correspondientes.

Luego de casi 15 años del horrendo homicidio, los agentes ministeriales dieron con el paradero del responsable, por lo que en ese momento fue detenido y puesto a disposición a disposición ante el juez, mismo que ya le dictó sentencia condenatoria.

