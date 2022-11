Por segundo día consecutivo, diputado de Aguascalientes se lanza contra el Secretario de Gobernación

Por segundo día consecutivo, el diputado del PRD en Aguascalientes, Emmanuel Sánchez Nájera, se lanzó en contra del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, luego de que este estuvo ayer en el Congreso del Estado para hablar sobre la reforma a la Guardia Nacional.

Este viernes, a las afueras del Congreso, el legislador del partido del sol azteca, arremetió otra vez, ahora sin su presencia, contra el también aspirante a la presidencia de la república.

Sánchez Nájera afirmó que la reforma que pretende alargar el periodo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el año 2028 es una “perversión”.

“Mandarle el mensaje a la población de que no dejen engañar […], lo cierto es que es una estrategia de mucha perversión. Hablan de la hipocresía de los gobernantes en el sentido de que no quieren aprobar la reforma pero piden la ayuda del ejército. Y esto fue lo único que el secretario de Gobierno no quiso a gobernar, se dedicó a denostar la participación”