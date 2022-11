Saldo blanco en celebraciones de Día de Muertos en Aguascalientes

Saldo blanco durante la celebración de Día de Muertos informó el coordinador estatal de Protección Civil, Eduardo Muñoz.

"Más trabajando visitando checando aquellos puestos de alimentos de comida que no tuvieran algún riesgo, checando la seguridad de mangueras en cilindros en válvulas y afortunadamente todo salió bien, en orden, no tuvimos ningún incidente que lamentar hasta ahorita, no tenemos reporte ni siquiera de una persona caída desmayada"